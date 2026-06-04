ГК «Рост» инвестирует 10 млрд в модернизацию теплиц в Липецкой области

Ключевое направление — замена устаревших систем досветки на современные LED-светильники с оптимизированным спектром, внедрение «умных» датчиков под новые световые решения, а также модернизация систем отопления. Благодаря реализации программы на предприятиях будут созданы порядка 60 рабочих мест для инженерно-технических специалистов и овощеводов. Ожидается, что переход на LED-досвечивание повысит урожайность овощей защищенного грунта в среднем на 30% без расширения посевных площадей.