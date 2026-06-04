ГК «Рост» инвестирует 10 млрд в модернизацию теплиц в Липецкой области

Производитель овощей защищенного грунта группа компаний «Рост», заключила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) два соглашения о намерениях инвестировать 10 млрд руб. в тепличные комплексы Липецкой области. Речь идет о ООО «ТК Елецкие овощи» и ООО «ТК Липецкагро», сообщили в компании.
Ключевое направление — замена устаревших систем досветки на современные LED-светильники с оптимизированным спектром, внедрение «умных» датчиков под новые световые решения, а также модернизация систем отопления. Благодаря реализации программы на предприятиях будут созданы порядка 60 рабочих мест для инженерно-технических специалистов и овощеводов. Ожидается, что переход на LED-досвечивание повысит урожайность овощей защищенного грунта в среднем на 30% без расширения посевных площадей.
«Внедрение LED-досвечивания — это эффективное решение для радикального повышения урожайности, которое уже доказало свою результативность на примере нашего комбината “ТюменьАгро”», — отметила генеральный директор УК «Рост» Наталья Лореш.
По собственным данным, ГК «Рост» выращивает томаты Flamenco, томаты черри «Медовые» и «Сладкая ягода», огурцы «Ботаника». В группу входят 22 тепличных комплекса в 15 регионах России. Валовой сбор овощей в 2024 году составил 450 тыс. т. Основной акционер — Сергей Рукин. В 2025 году объем производства на «Елецких овощах» (общая площадь 69 га) составил 58 тыс. т, на «ЛипецкАгро» (56 га) — 24 тыс. т.
В марте стало известно, что по итогам года почти все «дочки» ГК «Рост» в Липецкой, Тамбовской и Орловской областях существенно сократили прибыль.
Подробнее о причинах — в материале «Ъ-Черноземье».