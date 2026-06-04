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Что произошло после того, как задания по ЦТ 2026 появились в сети в Беларуси

РИКЗ сделал заявление после появления заданий ЦТ в интернете.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси выявлены случаи размещения заданий централизованного тестирования 2026 года в общем доступе в интернете. Ситуацию прокомментировали в Республиканском институте контроля знаний, пишет БелТА.

Так, после первого дня ЦТ в сети — телеграм-каналах и чатах — зафиксировали единичные случаи размещения фотографий тестовых заданий.

— РИКЗ совместно с компетентными органами установил личности всех, кто разместил экзаменационные задания, — прокомментировал директор института Дмитрий Миронов.

Кроме того, в Беларуси установили личности организаторов телеграм-каналов и чатов, которые вбрасывают недостоверные информацию и ответы в период проведения ЦТ.

Отдельно глава РИКЗ напомнил о нарушениях, за которые удаляют с экзамена. К таким нарушениям относятся шпаргалки, мобильные телефоны и обращение за помощью к третьим лицам на ЦТ, в том числе в санитарных комнатах. Абитуриентам запрещено проносить в аудитории любые гаджеты, конспекты, шпаргалки, пособия. Нельзя разговаривать с соседями, выходить из аудитории без разрешения, меняться местами и вариантами. Нельзя продолжать решать задания после команды «время вышло», и также запрещено выносить из аудитории экзаменационные материалы в любом виде — даже в виде заметок на руках.

— За нарушение правил абитуриента удалят из аудитории, — предупредил Миронов.

Кстати, ранее белорусских старшеклассников предупредили о важных SMS.

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