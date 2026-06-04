Что произошло после того, как задания по ЦТ 2026 появились в сети в Беларуси

Отдельно глава РИКЗ напомнил о нарушениях, за которые удаляют с экзамена. К таким нарушениям относятся шпаргалки, мобильные телефоны и обращение за помощью к третьим лицам на ЦТ, в том числе в санитарных комнатах. Абитуриентам запрещено проносить в аудитории любые гаджеты, конспекты, шпаргалки, пособия. Нельзя разговаривать с соседями, выходить из аудитории без разрешения, меняться местами и вариантами. Нельзя продолжать решать задания после команды «время вышло», и также запрещено выносить из аудитории экзаменационные материалы в любом виде — даже в виде заметок на руках.