Иван Носков проверил ход строительства планетария в Самаре

Напомним, проект планетария был разработан несколько лет назад. Заключение госэкспертизы было получено в 2020 году, а строить объект начали в 2023-м. За шесть лет документацию неоднократно дорабатывали из-за изменения требований к строительству соцобъектов. Сейчас готовность объекта составляет около 30%. Работы идут, каждый этап на строгом контроле.