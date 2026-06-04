В Ростовской области выявили 115 случаев ложного декларирования зерна

По данным пресс‑службы управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Республике Калмыкии, в мае 2026 года в Ростовской области выявлено 115 недостоверных деклараций на зерновые, зернобобовые и масличные культуры.
Общий объём продукции, не прошедшей обязательные процедуры подтверждения соответствия требованиям Технического регламента «О безопасности зерна», составил 172,8 тыс. т.
Нарушения выявлены в ходе анализа данных из реестра деклараций о соответствии на официальном сайте Росаккредитации и из сведений, предоставленных товаропроизводителями в ФГИС «Сатурн».
При изучении протоколов испытаний установлено, что в них отсутствовали исследования на содержание остаточных количеств пестицидов, использовавшихся при выращивании культур.