В Ростовской области выявили 115 случаев ложного декларирования зерна

По данным пресс‑службы управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Республике Калмыкии, в мае 2026 года в Ростовской области выявлено 115 недостоверных деклараций на зерновые, зернобобовые и масличные культуры.