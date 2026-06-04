В Калининградской области расходы туристов в мае превысили 1,5 млрд рублей

Траты туристов в Калининградской области на майские праздники превысили 1,5 млрд рублей, что на 1,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом турпоток в регионе сократился почти на 10%. Об этом сообщает ТАСС.
«Калининградскую область с 1 по 11 мая посетило 73 тыс. туристов, что на 9,3% меньше, чем за аналогичный период в 2025 году. Вместе с тем объем трат туристов по картам в регионе за первые одиннадцать дней мая, по данным “Сбераналитики”, достиг 1 536,6 млн рублей, что на 1,6% больше объема трат туристов за 1−11 мая 2025 года», — пояснили в региональном министерстве культуры и туризма, отметив, что тенденция к повышению трат туристов в регионе наблюдается ежегодно.
По данным министерства, ключевой причиной снижения турпотока стали изменения производственного календаря. В 2025 году на период с 1 по 11 мая приходилось восемь нерабочих дней, разделенных всего тремя рабочими днями, что позволяло туристам планировать как короткое путешествие в регион, так и длительное. В 2026 году между первомайскими праздниками и Днем Победы была полноценная пятидневная рабочая неделя.
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