В Калининградской области расходы туристов в мае превысили 1,5 млрд рублей

«Калининградскую область с 1 по 11 мая посетило 73 тыс. туристов, что на 9,3% меньше, чем за аналогичный период в 2025 году. Вместе с тем объем трат туристов по картам в регионе за первые одиннадцать дней мая, по данным “Сбераналитики”, достиг 1 536,6 млн рублей, что на 1,6% больше объема трат туристов за 1−11 мая 2025 года», — пояснили в региональном министерстве культуры и туризма, отметив, что тенденция к повышению трат туристов в регионе наблюдается ежегодно.