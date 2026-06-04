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Сервис для иностранных специалистов запустят в Нижегородской области

Платформу для специалистов, которые переезжают работать в Нижегородскую область, планируют запустить в регионе.

Источник: Живем в Нижнем

Платформу для специалистов, которые переезжают работать в Нижегородскую область, планируют запустить в регионе. Об этом рассказал губернатор Глеб Никитин в телеграм-канале.

Соглашение подписано между нижегородским правительством и Сбербанком на ПМЭФ-2026. Реализация проекта позволит ускорить процесс трудоустройства иностранных граждан в регионе.

Планируется создать комплексный сервис, который охватит все этапы переезда и поиска работы. Платформа будет помогать в оформлении виз, аккредитации, трудоустройстве и адаптации иностранцев.

Проект объединит всех участников процесса: работодателей, соискателей, кадровое агентство и госорганы.

Напомним, строительство нижегородской деревни для европейских переселенцев обсудили на ПМЭФ-2026. Для иностранцев планируется возвести 450 домов в Дальнеконстантиновском районе.