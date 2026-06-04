Эксперты ВТБ оценили перспективы ипотечного рынка

По итогам первого полугодия 2026 года выдачи ипотеки в России могут приблизиться к 2,1 трлн рублей, что почти на 40% превысит показатель аналогичного периода предыдущего года. Таким образом, сегмент покажет лучшую динамику для первого полугодия за последние три года. Об этом в рамках ПМЭФ-2026 заявил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.