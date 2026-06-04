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Мантуров протестировал кроссовер Volga на ПМЭФ

Мантуров протестировал кроссовер Volga K50 на ПМЭФ.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в процессе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) побывал за рулем нового кроссовера нижегородского производства Volga K50, передает корреспондент РИА Новости.

Мантуров осмотрел машину, сел на водительское кресло и оценил салон автомобиля.

В модельной линейке бренда на данный момент три модели. Помимо К50 за 4,2 миллиона рублей туда входит седан С50, стоимость которого будет начинаться от 2,9 миллиона, и самая доступная модель — кроссовер К40 по цене от 2,75 миллиона рублей.

Серийное производство автомобилей бренда Volga на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде планируется начать в текущем квартале, также уже в июне должны начаться продажи этих машин.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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