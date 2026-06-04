В Сибири чиновники 20 лет не дают жильё сироте с тремя детьми

Жительница Прокопьевска, которая осталась сиротой и одна воспитывает троих детей, пожаловалась на произвол чиновников. По её словам, власти уже 20 лет не могут предоставить ей положенное жильё, а теперь ещё и хотят забрать детей.
Как пишет издание VSE42.RU, в 2005 году дом сибирячки сгорел. Семья с мамой-инвалидом, чей отец-шахтёр погиб, годами жила в аварийных бараках, которые потом сносили. В 2022 году администрация устно разрешила занять пустующую квартиру на улице Клинической, но полноценное жильё так и не дали.
После того как женщина пожаловалась главе СК Александру Бастрыкину, ситуация усугубилась. 1 июня 2026 года на заседании комиссии по делам несовершеннолетних чиновники предложили сдать детей в детский дом и приют, а её саму выселить в разрушенный мазаный барак на улице Житомирской без фундамента, со сквозными дырами в стенах.
В Следственном комитете возбудили уголовное дело. Бастрыкин поручил руководству кузбасского СУ СК разобраться в ситуации и доложить о результатах.