В Сибири чиновники 20 лет не дают жильё сироте с тремя детьми

После того как женщина пожаловалась главе СК Александру Бастрыкину, ситуация усугубилась. 1 июня 2026 года на заседании комиссии по делам несовершеннолетних чиновники предложили сдать детей в детский дом и приют, а её саму выселить в разрушенный мазаный барак на улице Житомирской без фундамента, со сквозными дырами в стенах.