Александр Хоменко покидает БК «Пари НН»

«В прошедшем сезоне 2025/2026 7-й номер принял участие в 36 матчах в рамках Единой Лиги ВТБ, демонстрируя стабильную игру и набирая в среднем 10,5 очка, 2,9 подбора и 2,6 передачи», — рассказали в клубе.