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Александр Хоменко покидает БК «Пари НН»

Он продолжит карьеру в новом клубе.

Источник: Время

Александр Хоменко покидает БК «Пари НН». Срок контракта с ним истек, сообщается в канале клуба в мессенджере МАХ.

«В прошедшем сезоне 2025/2026 7-й номер принял участие в 36 матчах в рамках Единой Лиги ВТБ, демонстрируя стабильную игру и набирая в среднем 10,5 очка, 2,9 подбора и 2,6 передачи», — рассказали в клубе.

Спортсмена благодарят за яркую игру, преданность делу и желают удачи на новом этапе карьеры.

Ранее сообщалось, что благоустройство сквера на улице Космонавта Комарова в Ленинском районе выполнено более чем на 50%.