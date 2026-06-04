Александр Хоменко покидает БК «Пари НН». Срок контракта с ним истек, сообщается в канале клуба в мессенджере МАХ.
«В прошедшем сезоне 2025/2026 7-й номер принял участие в 36 матчах в рамках Единой Лиги ВТБ, демонстрируя стабильную игру и набирая в среднем 10,5 очка, 2,9 подбора и 2,6 передачи», — рассказали в клубе.
Спортсмена благодарят за яркую игру, преданность делу и желают удачи на новом этапе карьеры.
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