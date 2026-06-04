400 тысяч рублей взыскали с нижегородской стройфирмы за травму сотрудника

В Нижнем Новгороде судебные приставы заставили строительную компанию выплатить компенсацию морального вреда и расходы на лечение 48-летнему арматурщику, который получил тяжелую производственную травму. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Нижегородской области.
Мужчина был госпитализирован после поднятия тяжестей на рабочем месте. Суд признал случившееся несчастным случаем на производстве, обязал фирму оформить необходимый акт и взыскал в пользу пострадавшего более 405 тысяч рублей. Исполнительное производство возбудили в Московском районном отделении Нижнего Новгорода.
Чтобы простимулировать руководство компании, судебный пристав вынес запрет на регистрационные действия в отношении семи транспортных средств, принадлежащих должнику. После этого организация оперативно перечислила сотруднику все полагающиеся выплаты и составила акт о несчастном случае, права работника полностью восстановлены.
Ранее сообщалось, что более 100 тысяч рублей взыскали с нижегородца из-за Чебурашки.