400 тысяч рублей взыскали с нижегородской стройфирмы за травму сотрудника

Мужчина был госпитализирован после поднятия тяжестей на рабочем месте. Суд признал случившееся несчастным случаем на производстве, обязал фирму оформить необходимый акт и взыскал в пользу пострадавшего более 405 тысяч рублей. Исполнительное производство возбудили в Московском районном отделении Нижнего Новгорода.