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400 тысяч рублей взыскали с нижегородской стройфирмы за травму сотрудника

Строитель получил серьезное повреждение при поднятии тяжестей, работодатель выплатил деньги только после ареста автопарка приставами.

В Нижнем Новгороде судебные приставы заставили строительную компанию выплатить компенсацию морального вреда и расходы на лечение 48-летнему арматурщику, который получил тяжелую производственную травму. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Нижегородской области.

Мужчина был госпитализирован после поднятия тяжестей на рабочем месте. Суд признал случившееся несчастным случаем на производстве, обязал фирму оформить необходимый акт и взыскал в пользу пострадавшего более 405 тысяч рублей. Исполнительное производство возбудили в Московском районном отделении Нижнего Новгорода.

Чтобы простимулировать руководство компании, судебный пристав вынес запрет на регистрационные действия в отношении семи транспортных средств, принадлежащих должнику. После этого организация оперативно перечислила сотруднику все полагающиеся выплаты и составила акт о несчастном случае, права работника полностью восстановлены.

Ранее сообщалось, что более 100 тысяч рублей взыскали с нижегородца из-за Чебурашки.