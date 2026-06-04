В Новошахтинске выявили самую некачественную воду в Ростовской области

— По итогам прошлого года качество воды из разводящей сети в целом по области незначительно улучшилось по санитарно-химическим (15% против 17,9%) и не изменилось по микробиологическим показателям (2,7%). На паразитологию в 2025 году исследовали 194 пробы, все образцы отвечали нормативам, — говорится в докладе.