Воронежцы отметят день рождения Пушкина уличным чтением стихов и показом мод

В этот же день чуть ранее в театре оперы и балета на малой сцене состоится музыкальная читка маленькой трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери» (12+). Строфы из литературного шедевра прозвучат в исполнении артиста Камерного театра Андрея Мирошникова. Музыкальную атмосферу XVIII века создадут произведения великих композиторов: Вольфганга Амадея Моцарта, Антонио Сальери и его учителя Кристофа Виллибальда Глюка. Дополнят их сочинения композитора и виртуозного скрипача Пабло де Сарасате. Музыка прозвучит в исполнении Яны Мирошниковой (скрипка) и Екатерины Задонской (фортепиано). Начало в 15.00.