На Дону для директора ГПЗ-10 запросили четыре года и восемь месяцев колонии

Прокурор запросил от суда назначить бывшему генеральному директору ростовского подшипникового завода ООО «10-ГПЗ» Александру Дьяченко по делу о хищении 2,2 млрд руб. наказание в виде лишения свободы на четыре года и восемь месяцев и штрафа на 700 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС.