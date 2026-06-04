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На Дону для директора ГПЗ-10 запросили четыре года и восемь месяцев колонии

Прокурор запросил от суда назначить бывшему генеральному директору ростовского подшипникового завода ООО «10-ГПЗ» Александру Дьяченко по делу о хищении 2,2 млрд руб. наказание в виде лишения свободы на четыре года и восемь месяцев и штрафа на 700 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: Коммерсантъ

Прокурор запросил от суда назначить бывшему генеральному директору ростовского подшипникового завода ООО «10-ГПЗ» Александру Дьяченко по делу о хищении 2,2 млрд руб. наказание в виде лишения свободы на четыре года и восемь месяцев и штрафа на 700 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в рамках того же дела 18 мая суд приговорил бывшего начальника планово-экономического отдела ГПЗ-10 Феликса Захарцова к четырем годам трем месяцам колонии общего режима. Он также должен будет выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей.

По версии следствия, владельцы и руководители ООО «10-ГПЗ», в том числе Феликс Захарцов, завышали стоимость продукции, что причинило государству и 16 предприятиям ущерб в размере 2,2 млрд руб. Поставки продукции проводились в 2020—2024 годах в рамках государственного оборонного заказа.