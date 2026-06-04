Предприниматели увеличили спрос на беззалоговые кредиты

«В первом квартале 2026 года ВТБ заключил 310 сделок, что на 148% больше, чем годом ранее, при этом объем кредитов вырос на 127%, а объем поручительств на 107%. Такой динамичный рост показывает, что зонтичные поручительства укрепляются как значимый рыночный механизм: через него последовательно расширяется доступ среднего и малого бизнеса к кредитованию, при положительной динамике спроса. Для банка это эффективный инструмент масштабирования кредитования, а для предпринимателей — возможность привлекать финансирование даже при ограниченном залоговом обеспечении, что особенно важно для региональных и быстрорастущих компаний», — отметил Руслан Еременко.