Анализ, проведенный «Газета.Ru», показывает: Иван Ильюшихин и возглавляемое им до 2025 года адвокатское бюро неоднократно присваивало неотработанную предоплату. Таких примеров уже накопилась критическая масса, которая вот-вот должна обрушиться. Самое удивительное, что несмотря на продолжающийся шлейф претензий к «Ильюшихин и партнеры» у адвокатского бюро до сих достаточно клиентов, однако многие из которых заканчиваю отношения с юристами в суде. Достаточно открыть картотеку арбитражных дел или портал «Электронное правосудие», чтобы в этом убедиться. Однотипные дела против компании копятся как снежный ком несмотря на то, что часть из упомянутых ранее героев была осуждена за мошенничество при гораздо более скромных прегрешениях перед законом.