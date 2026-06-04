Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван самый распространенный мусор на Куршской косе, это не пластиковые бутылки

Экоактивисты регулярно собирают отходы на территории национального парка и ведут статистику.

Сигаретный окурок стал абсолютным лидером из общей массы мусора, который собирают на территории «Куршской косы» ежегодно. Измеряли в штуках, а не в килограммах. «Бычков» очень много, они обогнали даже пластиковые бутылки и коктейльные трубочки. Об этом в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда — Калининград» рассказала пресс-секретарь национального парка Ольга Большакова.

Отметим, окурки разлагаются до 15 лет и выделяют в воду токсины.

Еще одна беда нацпарка — влажные салфетки. Посетители их выбрасывают, а такие отходы живут намного дольше, чем бумага.

Друзья! Выбрасывайте мусор только в контейнеры. Берегите природу!

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше