Назван самый распространенный мусор на Куршской косе, это не пластиковые бутылки

Сигаретный окурок стал абсолютным лидером из общей массы мусора, который собирают на территории «Куршской косы» ежегодно. Измеряли в штуках, а не в килограммах. «Бычков» очень много, они обогнали даже пластиковые бутылки и коктейльные трубочки. Об этом в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда — Калининград» рассказала пресс-секретарь национального парка Ольга Большакова.
Отметим, окурки разлагаются до 15 лет и выделяют в воду токсины.
Еще одна беда нацпарка — влажные салфетки. Посетители их выбрасывают, а такие отходы живут намного дольше, чем бумага.
Друзья! Выбрасывайте мусор только в контейнеры. Берегите природу!
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше