На бывшем кожевенном заводе в Ельце запустят производство декора за 530 млн

Регион регистрации компании не уточняется, однако известно, что она работает на рынке декоративных материалов 25 лет. Общество планирует выпускать лепной декор из экополимера, стеновые и акустические панели, плинтусы, интерьерный багет, межкомнатные арки, 3D-орнаменты, экраны для радиаторов, а также натуральные обои. В дальнейшем предприятие намерено расширить номенклатуру за счет запуска производства межкомнатных дверей.