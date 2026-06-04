Директор департамента развития ННГАСУ Смыков стал героем фотопроекта ПМЭФ

В рамках ПМЭФ-2026 проходит пятый сезон фотопроекта «Наука в лицах» (12+). Одним из 32 участников стал директор департамента развития ННГАСУ Александр Смыков.
Героями фотопроекта «Наука в лицах» стали российские ученые, авторы прорывных технологий будущего. В экспозицию вошли специалисты из 15 регионов страны.
Нижегородскую область представил кандидат технических наук, глава департамента развития ННГАСУ, заместитель председателя КорСовета Александр Смыков. Он разрабатывает новейшие системы отопления и охлаждения для зданий, которые позволяют экономить энергию. Также ученый внедряет ИИ-технологии в управление университетом. Смыков является автором 80 научных работ и руководителем семи грантов.
Церемония открытия выставки пройдет завтра, 5 июня, на площадке ПМЭФ при участии заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что на ПМЭФ-2026 подписали соглашение о строительстве лыжной школы в Нижнем Новгороде.