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Директор департамента развития ННГАСУ Смыков стал героем фотопроекта ПМЭФ

Он является автором 80 научных работ и руководителем семи грантов.

Источник: Нижегородская правда

В рамках ПМЭФ-2026 проходит пятый сезон фотопроекта «Наука в лицах» (12+). Одним из 32 участников стал директор департамента развития ННГАСУ Александр Смыков.

Героями фотопроекта «Наука в лицах» стали российские ученые, авторы прорывных технологий будущего. В экспозицию вошли специалисты из 15 регионов страны.

Нижегородскую область представил кандидат технических наук, глава департамента развития ННГАСУ, заместитель председателя КорСовета Александр Смыков. Он разрабатывает новейшие системы отопления и охлаждения для зданий, которые позволяют экономить энергию. Также ученый внедряет ИИ-технологии в управление университетом. Смыков является автором 80 научных работ и руководителем семи грантов.

Церемония открытия выставки пройдет завтра, 5 июня, на площадке ПМЭФ при участии заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что на ПМЭФ-2026 подписали соглашение о строительстве лыжной школы в Нижнем Новгороде.

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