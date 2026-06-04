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Концерт группы «Нэнси» в Нижнем Новгороде перенесли на полгода

Концерт группы «Нэнси», который должен был состояться 9 июня в Нижнем Новгороде, перенесли.

Источник: Живем в Нижнем

Концерт группы «Нэнси» (16+), который должен был состояться в Нижнем Новгороде 9 июня, перенесли. Об этом сообщается в социальных сетях концертной площадки, где планировалось выступление музыкального коллектива.

Теперь нижегородцы смогут увидеть «Нэнси» на сцене в своем городе только в 2027 году — 27 января. Организатор не уточнил, по какой причине выступление отложили на столь длительное время.

По вопросам возврата билетов нижегородцам посоветовали обращаться в места их приобретения. Если поход на любимых артистов оплачивался через кассу концертной площадки, можно написать обращение на почту vozvrat@ticketland.ru.

Ранее была опубликована программа летнего фестиваля «Столица закатов» на 6 и 7 июня. Нижегородцев приглашают на концерты на различных городских площадках.