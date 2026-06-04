В Крыму прекратили продажу бензина за наличный расчет

«В связи с ситуацией, возникшей из-за дефицита автомобильного топлива на полуострове, принят ряд управленческих мер. Начиная с сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа бензина за наличный расчет. Талонов в свободной продаже нет и в ближайшее время не будет», — сказал он.