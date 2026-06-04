Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму прекратили продажу бензина за наличный расчет

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости Крым. В Крыму полностью прекратили продажу топлива на АЗС за наличный расчет, это связано с дефицитом бензина на АЗС. Об этом сообщает глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с ситуацией, возникшей из-за дефицита автомобильного топлива на полуострове, принят ряд управленческих мер. Начиная с сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа бензина за наличный расчет. Талонов в свободной продаже нет и в ближайшее время не будет», — сказал он.

По ранее приобретенным талонам топливо будет реализовываться по 20 литров в одни руки.

«Достигнута договоренность с операторами топливного рынка, что на каждой АЗС будут дежурить должностные лица из числа руководства муниципалитетов и республиканских ведомств, которые будут фиксировать номера машин физических и юридических лиц, которые будут заправляться по талонам», — пояснил он.

Все коммунальные службы, скорая помощь, силовые структуры и общественный транспорт обеспечены топливом в полном объеме.

«В таком режиме будем работать несколько дней, актуальную информацию будем обновлять ежедневно», — сказал он и отметил, что по этому вопросу власти Крыма координируют свои действия с губернатором Севастополя.

В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам — без ограничений по объему. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.

Проблема с дефицитом топлива на Крымском полуострове находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше