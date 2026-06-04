В Крыму прекратили продажу бензина за наличный расчет

«В связи с ситуацией, возникшей из-за дефицита автомобильного топлива на полуострове, принят ряд управленческих мер. Начиная с сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа бензина за наличный расчет. Талонов в свободной продаже нет и в ближайшее время не будет», — сказал он.
По ранее приобретенным талонам топливо будет реализовываться по 20 литров в одни руки.
«Достигнута договоренность с операторами топливного рынка, что на каждой АЗС будут дежурить должностные лица из числа руководства муниципалитетов и республиканских ведомств, которые будут фиксировать номера машин физических и юридических лиц, которые будут заправляться по талонам», — пояснил он.
Все коммунальные службы, скорая помощь, силовые структуры и общественный транспорт обеспечены топливом в полном объеме.
«В таком режиме будем работать несколько дней, актуальную информацию будем обновлять ежедневно», — сказал он и отметил, что по этому вопросу власти Крыма координируют свои действия с губернатором Севастополя.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам — без ограничений по объему. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
Проблема с дефицитом топлива на Крымском полуострове находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.