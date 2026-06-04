Злоумышленники могут получить доступ к биометрическим данным через смартфоны

При этом, как сообщили в ГУ МВД России по Московской области, на данный момент в регионе не зафиксировано случаев мошенничества или хищения денежных средств с использованием биометрических данных. Как отметили в ведомстве, что у них нет информации о технических возможностях реализации подобных схем, как они описаны в распространяемых сообщениях. В случае, если граждане стали жертвами мошеннических действий или попыток мошенничества, правоохранительные органы настоятельно рекомендуют немедленно обратиться в ближайший отдел полиции.