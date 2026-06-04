Злоумышленники могут получить доступ к биометрическим данным через смартфоны

Злоумышленники могут получить доступ к биометрическим данным граждан через их смартфоны. Об этом сообщает REGIONS.RU.
В распространяющихся по сети сообщениях пользователей предостерегают от новой схемы мошенничества. Злоумышленник под благовидным предлогом может получить доступ к биометрическим данным человека: его внешности, записи голоса или отпечаткам пальцев. В подобных рассылках утверждается, что собранной информации достаточно для оформления кредитов на имя жертвы и хищения денежных средств.
При этом, как сообщили в ГУ МВД России по Московской области, на данный момент в регионе не зафиксировано случаев мошенничества или хищения денежных средств с использованием биометрических данных. Как отметили в ведомстве, что у них нет информации о технических возможностях реализации подобных схем, как они описаны в распространяемых сообщениях. В случае, если граждане стали жертвами мошеннических действий или попыток мошенничества, правоохранительные органы настоятельно рекомендуют немедленно обратиться в ближайший отдел полиции.
Если же злоумышленники смогли убедить человека перевести деньги или были совершены подозрительные банковские операции, важно сразу же связаться с банком для блокировки операций и минимизации финансовых потерь.
Специалисты также советуют критически относиться к пугающим сообщениям в интернете, не распространять непроверенную информацию и проверять подобные сведения через официальные источники. По данным МВД, основными инструментами мошенников остаются социальная инженерия, психологическое давление и попытки получить доступ к кодам подтверждения, банковским данным и аккаунтам пользователей.
Ранее сообщалось, что доцент Щербаченко предупредил о мошенниках-турагентах в интернете.