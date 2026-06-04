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Пенсионеры могут вернуть до 19 500 ₽ через вычет в Волгограде

Оформить налоговый вычет можно уже в текущем году.

Волгоградцы обсуждают инициативу Минфина о перераспределении пенсионных накоплений «молчунов» в долгосрочные сбережения. В Волгограде тема вызвала интерес, так как речь идет о деньгах, которые могут изменить подход к пенсионным накоплениям.

ФНС разъясняет, что пенсионеры могут получать налоговые вычеты, если у них есть облагаемый доход, например проценты по вкладам. Базовая налоговая льгота на доходы по вкладам составляет 210 000 ₽, а с 2026 года может снизиться до 160 000 ₽ Максимальный социальный вычет ограничен суммой 150 000 ₽ в год, что дает возврат до 19 500 ₽ при ставке 13%.

«Пенсионер может получить вычет даже при наличии дохода только в виде процентов по вкладам», — отмечает позиция ФНС по разъяснениям правил.

«Ура.ru» пишет: важно проверить свои доходы по вкладам и расходы на лечение или лекарства. Для оформления вычета нужно собрать чеки, получить справку из медучреждения и подать заявление через Госуслуги или личный кабинет ФНС, чтобы вернуть часть уплаченного налога.

Ранее сообщалось о новом графике выплат пенсий в июне.