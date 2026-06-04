Пенсионеры могут вернуть до 19 500 ₽ через вычет в Волгограде

ФНС разъясняет, что пенсионеры могут получать налоговые вычеты, если у них есть облагаемый доход, например проценты по вкладам. Базовая налоговая льгота на доходы по вкладам составляет 210 000 ₽, а с 2026 года может снизиться до 160 000 ₽ Максимальный социальный вычет ограничен суммой 150 000 ₽ в год, что дает возврат до 19 500 ₽ при ставке 13%.