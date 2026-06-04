В Красноярске 5 июня изменят схему движения четырех автобусов

Утром 5 июня в красноярском микрорайоне Водники из-за ремонта теплосетей временно изменится схема движения автобусов №№ 6, 8, 10 и 55. В мэрии предупредили, что из маршрутов исключат участок на улице Затонской и части Алеши Тимошенкова.
Также закроют остановки: «Аптека», «Водокачка», «Поселок Водников», «Столовая». Вместо них появятся: «Детская поликлиника», «Поселок Монтажников», «Вариант 999». Еще одну остановку оборудуют у дома № 131 г на Алеши Тимошенкова.
Завтра с 9:00 автобусы будут следовать через Кутузова (маршруты № 6 и № 55) и Грунтовую (маршрут № 10) на улицу Монтажников, а затем — как обычно. Конечной остановкой для автобуса № 8 станет «ДК Кировский».
Подрядчик планирует завершить ремонт теплосетей вечером 15 июля.
Ранее мы писали, что в Красноярске подрядчикам, благоустраивающим общественные пространства, запретили вырубать здоровые деревья. Такое решение приняли после жалоб жителей, в том числе на работы в парке «Гвардейский» и на набережной Качи.