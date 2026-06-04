В Красноярске 5 июня изменят схему движения четырех автобусов

Завтра с 9:00 автобусы будут следовать через Кутузова (маршруты № 6 и № 55) и Грунтовую (маршрут № 10) на улицу Монтажников, а затем — как обычно. Конечной остановкой для автобуса № 8 станет «ДК Кировский».