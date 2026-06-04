Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске 5 июня изменят схему движения четырех автобусов

С 5 июня временно изменится схема движения автобусов в Водниках.

Источник: Комсомольская правда

Утром 5 июня в красноярском микрорайоне Водники из-за ремонта теплосетей временно изменится схема движения автобусов №№ 6, 8, 10 и 55. В мэрии предупредили, что из маршрутов исключат участок на улице Затонской и части Алеши Тимошенкова.

Также закроют остановки: «Аптека», «Водокачка», «Поселок Водников», «Столовая». Вместо них появятся: «Детская поликлиника», «Поселок Монтажников», «Вариант 999». Еще одну остановку оборудуют у дома № 131 г на Алеши Тимошенкова.

Завтра с 9:00 автобусы будут следовать через Кутузова (маршруты № 6 и № 55) и Грунтовую (маршрут № 10) на улицу Монтажников, а затем — как обычно. Конечной остановкой для автобуса № 8 станет «ДК Кировский».

Подрядчик планирует завершить ремонт теплосетей вечером 15 июля.

Ранее мы писали, что в Красноярске подрядчикам, благоустраивающим общественные пространства, запретили вырубать здоровые деревья. Такое решение приняли после жалоб жителей, в том числе на работы в парке «Гвардейский» и на набережной Качи.