Подключение нового стадиона воронежского «Факела» к сетям обойдется в 520 млн

Мероприятия по подключению к инженерной инфраструктуре Центрального стадиона ФК «Факел», который планируют возвести на Студенческой, 17, внесены в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Воронежа на период до 2045 года. Стоимость технологического присоединения составит 520,4 млн руб. Соответствующее решение Воронежской городской думы опубликовали на сайте мэрии.
В документе указано, что строительство инфраструктуры для стадиона пройдет в рамках концессионных договоренностей и за счет средств концессионера. Планируемый срок ввода объектов в эксплуатацию — июль 2029 года.
Будущий стадион на Студенческой, 17 также внесен в реестр действующих разрешений на строительство на территории Центрального района Воронежа. В качестве застройщика указано министерство строительства Воронежской области. Общая площадь строительства (зданий) превышает 83 тыс. кв. м. Срок действия разрешения — до 14 июня 2029 года.
На прошлой неделе губернатор Александр Гусев заявил о намерении акционировать футбольный клуб «Факел», который принадлежит правительству региона и финансируется из областного бюджета. Ради обеспеченности акций господин Гусев предложил внести в уставный капитал стадион, но не уточнил, идет ли речь о «Факеле» в Советском районе или о будущей арене на месте Центрального стадиона профсоюзов (ЦСП) на Студенческой, 17.
Процедуру отбора концессионера для строительства нового стадиона «Факела» на месте демонтируемого ЦСП правительство Воронежской области запустило в апреле этого года. Проект стоимостью почти 20 млрд руб. инициирован структурой белорусского холдинга и предполагает значительное бюджетное участие при вложениях частного инвестора в 4,1 млрд руб. Срок действия соглашения составит восемь лет, при этом строительство должно быть завершено за три года.
Подробнее о поисках концессионера для новой арены «Факела» — в материале «Ъ-Черноземье».