Подключение нового стадиона воронежского «Факела» к сетям обойдется в 520 млн

Процедуру отбора концессионера для строительства нового стадиона «Факела» на месте демонтируемого ЦСП правительство Воронежской области запустило в апреле этого года. Проект стоимостью почти 20 млрд руб. инициирован структурой белорусского холдинга и предполагает значительное бюджетное участие при вложениях частного инвестора в 4,1 млрд руб. Срок действия соглашения составит восемь лет, при этом строительство должно быть завершено за три года.