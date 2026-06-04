В Тунгусском природном заповеднике появится экотропа

В государственном природном заповеднике «Тунгусский» будет создана экотропа. Проект по итогам грантового конкурса поддержала «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти»). Тропа будет пролегать через эвенкийскую тайгу от села Ванавара до «Заимки Кулика». Конечная точка маршрута — экспедиционная база первого исследователя феномена Тунгусского метеорита, ученого Леонида Кулика — объект культурного наследия регионального значения. При этом историческая постройка и в настоящее время служит базой для проведения полевых исследовательских работ. Пока что пройти маршрут могут только ученые и подготовленные туристы со специальным разрешением. Пролегает он через заболоченные участки тайги, где полностью отсутствует инфраструктура. По проекту на тропе будут оборудованы деревянные настилы, установлены указатели, информационные стенды, организованы стоянки для палаток. Такая инфраструктура сделает маршрут удобным для людей и безопасным для природы. Кроме того, тропа расширит возможности ученых проводить исследования в заповеднике. По маршруту встречаются краснокнижные виды животных и растений: ангарская субпопуляция дикого северного оленя, сокол-сапсан, северная орхидея — калипсо луковичная редкий съедобный гриб рогатик усечённый. При этом создание организованной рекреационной зоны снизит нагрузку на экосистему и уменьшит фактор беспокойства для животных. Базу Кулика смогут посещать не только ученые, но и группы студентов и школьников в сопровождении инструкторов. У выпускников школ в Эвенкии бережно сохраняется традиция при прощании с детством проходить маршрут по таежной тропе.