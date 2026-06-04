ДНР вошла в топ-5 регионов России по заявкам на конкурс «Родная игрушка»

Конкурс проводится Российским обществом «Знание» и Движением Первых по поручению Президента РФ Владимира Путина. Самой популярной стала номинация «Идеи игр и игрушек» — на нее пришлась более половины всех заявок. Вице-премьер добавила, что победители получат экспертную поддержку, наставников, помощь в создании прототипов, запуске производства и продвижении. Лучшие проекты смогут выйти на рынок и попасть в реестр проверенной продукции.