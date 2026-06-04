ДНР вошла в топ-5 регионов России по заявкам на конкурс «Родная игрушка»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «Донецкая Народная Республика показала сильный результат во втором сезоне Всероссийского конкурса “Родная игрушка” — авторы из региона подали 233 проекта, что позволило ДНР войти в пятерку лидеров по стране. В числе лидеров также Москва, Московская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург.
Всего на конкурс поступило более 5 тысяч заявок со всей России, что отражает высокий интерес к развитию отечественной игровой индустрии и созданию новых российских игрушек и игровых решений", — рассказала вице-премьер Лариса Толстыкина.
Конкурс проводится Российским обществом «Знание» и Движением Первых по поручению Президента РФ Владимира Путина. Самой популярной стала номинация «Идеи игр и игрушек» — на нее пришлась более половины всех заявок. Вице-премьер добавила, что победители получат экспертную поддержку, наставников, помощь в создании прототипов, запуске производства и продвижении. Лучшие проекты смогут выйти на рынок и попасть в реестр проверенной продукции.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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