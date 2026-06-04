В Ярославской области пройдут акции, концерты и выставки проекта «ЯрЛето»

Проект «ЯрЛето» стартовал во всех муниципальных округах Ярославской области в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.
«Все лето в выходные дни в округах в рамках проекта “ЯрЛето” по традиции будут проходить акции, концерты, выставки, мастер-классы, флешмобы, творческие встречи, эстафеты, подвижные игры, конкурсы для семейной, молодежной и детской аудитории. Мы стараемся создавать позитивную атмосферу и выявлять творческий потенциал жителей региона путем популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций и самобытности нашего народа», — рассказала министр культуры и туризма региона Светлана Костышина.
В этом году впервые на территориях зон отдыха оборудованы открытые летние кинотеатры. С 5 июня сеансы планируются каждую пятницу, субботу и воскресенье. В 16:00 будет начинаться показ мультфильмов для юных зрителей, в 20:00 — художественных фильмов.
Центральной точкой проекта «ЯрЛето» стала Советская площадь в Ярославле. Афиша мероприятий доступна по ссылке.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.