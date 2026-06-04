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Несколько лет собирал сведения: в Черняховске родители требуют компенсацию с соседа, следившего за их ребёнком

Мужчина установил камеры в подъезде и во дворе.

Источник: Клопс.ru

В Черняховске родители требуют компенсацию с соседа, который следил за их ребёнком. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Калининградской области в четверг, 4 июня.

По данным ведомства, 63‑летний житель города на протяжении нескольких лет собирал и хранил сведения о ребёнке, установив видеокамеры в подъезде и на придомовой территории многоквартирного дома. Ранее суд по иску матери признал такое видеонаблюдение незаконным.

С учётом нарушений прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с мужчины 70 тысяч рублей в пользу пострадавшего несовершеннолетнего. Сейчас заявление находится на рассмотрении.

В Калининграде девочка-подросток убила котёнка, а его труп положила в пакет и повесила на ручку двери соседей. Об этом «Клопс» рассказала шокированная хозяйка квартиры.

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