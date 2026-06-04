Несколько лет собирал сведения: в Черняховске родители требуют компенсацию с соседа, следившего за их ребёнком

По данным ведомства, 63‑летний житель города на протяжении нескольких лет собирал и хранил сведения о ребёнке, установив видеокамеры в подъезде и на придомовой территории многоквартирного дома. Ранее суд по иску матери признал такое видеонаблюдение незаконным.