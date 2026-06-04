Российский банк запустил новые решения для эквайринга

ВТБ запустил для клиентов малого и среднего бизнеса новую модель POS-терминала и собственное платежное программное обеспечение. Решения поддерживают все технологии оплаты, в том числе технологию «Волна» от НСПК и уже доступны клиентам СМБ. Об этом на ПМЭФ-2026 сообщила старший вице-президент — руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития ВТБ Юлия Копытова.