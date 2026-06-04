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Российский банк запустил новые решения для эквайринга

Они поддерживают все технологии оплаты, в том числе технологию «Волна» от НСПК и уже доступны клиентам СМБ.

Источник: Комсомольская правда

ВТБ запустил для клиентов малого и среднего бизнеса новую модель POS-терминала и собственное платежное программное обеспечение. Решения поддерживают все технологии оплаты, в том числе технологию «Волна» от НСПК и уже доступны клиентам СМБ. Об этом на ПМЭФ-2026 сообщила старший вице-президент — руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития ВТБ Юлия Копытова.

Новый POS-терминал работает на базе Android и поддерживает различные способы безналичной оплаты, включая технологию «Волна» Национальной системы платежных карт. Решение уже доступно клиентам.

Разработанное в группе ВТБ платежное программное обеспечение прошло сертификацию в соответствии с требованиями Банка России и НСПК. По данным банка, собственное ПО позволит ускорить внедрение новых платежных технологий и настраивать обслуживание с учетом потребностей различных категорий бизнеса.