Донские семьи активно используют маткапитал для ипотеки

— Материнский капитал остается одним из ключевых инструментов для решения квартирного вопроса. Мы видим, что донские семьи активно пользуются как льготными, так и рыночными программами, вкладывая средства маткапитала в первоначальный взнос или погашение кредита. Всего с начала текущего года более 8,3 тысяч донских жителей оформили в банке жилищные кредиты на общую сумму около 34 млрд рублей. 74% от всего объема выданных средств пришлось на льготную «Семейную ипотеку», 24% — на рыночные программы, еще 1,8% оформили ИТ-специалисты, — рассказала заместитель Управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова.