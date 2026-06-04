В начале июня самарцы увидят сближение Венеры и Юпитера

Наблюдать сближение можно до середины июня каждый вечер после захода Солнца в течение двух часов. Венера и Юпитер хорошо видны невооруженным глазом при ясной погоде. В начале июня к паре присоединился Меркурий, но его можно разглядеть только в телескоп. 17 июня мимо планет пройдет Луна. Такие соединения происходят примерно раз в год, но не всегда видны из-за условий видимости.