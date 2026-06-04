Топ-5 неочевидных факторов заражения детей кариесом назвали нижегородцам

Во Всемирный день борьбы с кариесом стоматологи напоминают: привычных советов «меньше конфет, чаще чистить зубы» уже недостаточно. Кариес — это не просто последствие употребления сладкого, а комплексное инфекционное и поведенческое заболевание. Врачи назвали 5 неочевидных факторов, которые повышают риск его развития у детей. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».