Топ-5 неочевидных факторов заражения детей кариесом назвали нижегородцам

Во Всемирный день борьбы с кариесом стоматологи напоминают: привычных советов «меньше конфет, чаще чистить зубы» уже недостаточно. Кариес — это не просто последствие употребления сладкого, а комплексное инфекционное и поведенческое заболевание. Врачи назвали 5 неочевидных факторов, которые повышают риск его развития у детей. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».
Кариес может передаваться от взрослых к ребёнку: ротовая полость новорождённого изначально стерильна, а основной источник опасных бактерий Streptococcus mutans — слюна близких людей. Инфекция передаётся при поцелуях в губы, через общую посуду (ложки, чашки) или при облизывании пустышки.
Чтобы снизить риск, важна санация полости рта у всех членов семьи. Взрослым также полезно использовать жевательную резинку с ксилитом — она помогает подавлять активность бактерий.
Ещё один неочевидный момент: исследования показали, что нанесение фторлака дошкольникам не даёт значимого эффекта, если ребёнок регулярно использует фторированную зубную пасту и тщательно чистит зубы дома. При этом пасты без фтора в Нижегородской области оказываются менее эффективными для профилактики кариеса.
Важно учитывать не объём сахара, а длительность его контакта с зубами: каждая порция углеводов запускает кислотную атаку длительностью около 20 минут. Особенно опасны липкие мармеладные витамины — они застревают в углублениях зубов и кормят бактерии часами.
Также стоит ограничить сушки, печенье, крекеры и изюм: они смываются слюной медленнее, чем шоколад. Оптимальная альтернатива — жидкие формы витаминов и менее липкие продукты.
Наконец, ночные кормления повышают риск разрушения эмали. Ночью выработка защитной слюны снижается почти до нуля. Грудное молоко само по себе не вредит зубам, но в сочетании с остатками дневной пищи ускоряет разрушение эмали. Поэтому крайне важно, чтобы перед ночным сном полость рта была очищена от любых пищевых остатков.
Ранее нижегородских школьников проверили на «вейперский» стоматит.