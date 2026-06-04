Более 2800 случаев присасывания клещей зафиксировали в Нижегородской области

Несмотря на высокую активность клещей, общее число обратившихся за медицинской помощью в 1,3 раза ниже среднемноголетнего уровня. Чаще всего насекомые нападали на жителей Бора, Дзержинска, Ветлужского и Павловского округов, а также в Советском, Приокском и Автозаводском районах Нижнего Новгорода. При этом 37% укусов произошло на придомовых территориях, 35% — на садовых участках, 15% — в лесу и 11,4% — в парках и скверах.