Более 2800 случаев присасывания клещей зафиксировали в Нижегородской области

2821 случай присасывания клещей, в том числе 756 у детей, зафиксирован в Нижегородской области с начала сезона активности насекомых. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Несмотря на высокую активность клещей, общее число обратившихся за медицинской помощью в 1,3 раза ниже среднемноголетнего уровня. Чаще всего насекомые нападали на жителей Бора, Дзержинска, Ветлужского и Павловского округов, а также в Советском, Приокском и Автозаводском районах Нижнего Новгорода. При этом 37% укусов произошло на придомовых территориях, 35% — на садовых участках, 15% — в лесу и 11,4% — в парках и скверах.
Лабораторные исследования подтвердили наличие инфекций. Из 3811 проверенных клещей, 3552 из которых сняли непосредственно с людей, 702 оказались заражены.
Выявлено 559 клещей с боррелиями, 119 — с анаплазмами, 17 — с эрлихиями и 7 — с вирусом клещевого энцефалита. Последние обнаружили в Шахунье, Бору, а также Шарангском и Уренском округах.
На фоне этого в регионе уже зарегистрировано 9 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом среди взрослых в Нижнем Новгороде, Арзамасе, а также Тонкинском, Балахнинском, Богородском и Кстовском округах. Все заразились на территории области, диагноз подтвержден лабораторно.
Для защиты от опасных последствий 448 пострадавшим, из них 436 детям, провели экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином. Всего прививками от клещевого энцефалита охвачено 11883 человека, включая 2384 ребенка.
Продолжается обработка территорий.