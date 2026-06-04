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«Торпедо» и пензенский «Дизель» стали клубами-партнёрами

Соглашение было заключено 4 июня в Нижнем Новгороде.

Источник: Нижегородская правда

«Дизель» выступает во Всероссийской хоккейной лиге. Отказавшись от фарма в чистом виде, нижегородский ХК «Торпедо» будет взаимодействовать с клубом из Пензы.

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга и исполнительный директор «Дизеля» Сергей Богацков в четверг подписали документ в конференц-зале «VOLGA Арены». Договор о партнёрстве рассчитан на предстоящий сезон.

Как отмечает пресс-служба нашего клуба, в системе «Торпедо» немало игроков с чемпионским опытом ВХЛ за плечами, мастерством и амбициями. Плюс есть яркая, перспективная молодёжь, активно стучащаяся в двери мужских лиг. «Дизель» — клуб с богатой историей, высокими целями, качественной инфраструктурой. В сообщении от торпедовской пресс-службы также сказано о транспортной доступности Пензы. Все эти факторы должны принести обеим сторонам большую пользу.