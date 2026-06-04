«Торпедо» и пензенский «Дизель» стали клубами-партнёрами

Как отмечает пресс-служба нашего клуба, в системе «Торпедо» немало игроков с чемпионским опытом ВХЛ за плечами, мастерством и амбициями. Плюс есть яркая, перспективная молодёжь, активно стучащаяся в двери мужских лиг. «Дизель» — клуб с богатой историей, высокими целями, качественной инфраструктурой. В сообщении от торпедовской пресс-службы также сказано о транспортной доступности Пензы. Все эти факторы должны принести обеим сторонам большую пользу.