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Исследователи рассказали, фильмы каких жанров россияне смотрят после работы

Россияне чаще всего выбирают комедии, чтобы отвлечься после рабочего дня.

Россияне чаще всего выбирают комедии, чтобы отвлечься после рабочего дня. Об этом сообщили в исследовательском центре SuperJob.

Комедии после работы смотрит каждый третий респондент. Каждый пятый выбирает детективы, почти столько же предпочитают фантастику и фэнтези. Также среди популярных жанров оказались триллеры, мультсериалы, мелодрамы, боевики и военное кино. Часть опрошенных рассказали, что вообще не смотрят фильмы и сериалы после работы.

Женщины чаще мужчин выбирают детективы, мелодрамы и драмы. Мужчины чаще смотрят фэнтези, боевики и военное кино. В будние дни после работы зрители чаще всего включают детективы, комедии и триллеры. Самое активное время просмотра приходится на период с 19:00 до 20:00.

В опросе приняли участие 3000 экономически активных жителей России.

(Фото на главной: Magnific.com).