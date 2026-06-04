Исследователи рассказали, фильмы каких жанров россияне смотрят после работы

Комедии после работы смотрит каждый третий респондент. Каждый пятый выбирает детективы, почти столько же предпочитают фантастику и фэнтези. Также среди популярных жанров оказались триллеры, мультсериалы, мелодрамы, боевики и военное кино. Часть опрошенных рассказали, что вообще не смотрят фильмы и сериалы после работы.