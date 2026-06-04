Исследователи рассказали, фильмы каких жанров россияне смотрят после работы

Россияне чаще всего выбирают комедии, чтобы отвлечься после рабочего дня. Об этом сообщили в исследовательском центре SuperJob.
Комедии после работы смотрит каждый третий респондент. Каждый пятый выбирает детективы, почти столько же предпочитают фантастику и фэнтези. Также среди популярных жанров оказались триллеры, мультсериалы, мелодрамы, боевики и военное кино. Часть опрошенных рассказали, что вообще не смотрят фильмы и сериалы после работы.
Женщины чаще мужчин выбирают детективы, мелодрамы и драмы. Мужчины чаще смотрят фэнтези, боевики и военное кино. В будние дни после работы зрители чаще всего включают детективы, комедии и триллеры. Самое активное время просмотра приходится на период с 19:00 до 20:00.
В опросе приняли участие 3000 экономически активных жителей России.
(Фото на главной: Magnific.com).