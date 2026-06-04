В Ленинском районе Красноярска отремонтируют 15 междворовых проездов

В Ленинском районе Красноярска в этом сезоне планируют отремонтировать 15 междворовых проездов. Об этом сообщили в администрации города.
Также рядом с проездами обустроят тротуары. На ремонт в городском бюджете предусмотрено более 32 млн рублей. Подрядчик должен завершить работы до конца сентября.
«В соответствии с условиями муниципального контракта в течение трёх лет подрядчик несет гарантийные обязательства. В случае выявления нарушений в этот период времени он будет обязан оперативно устранить все замечания», — отметил руководитель администрации Ленинского района Дмитрий Гурьев.
Список адресов формируют с учетом обращений жителей. После заявки специальная комиссия выезжает на место и оценивает состояние асфальта. Затем специалисты определяют, какие участки нужно ремонтировать в первую очередь. В этом году проезды обновят на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», 48, а также на улицах Спортивная, 184, Читинская, 7, Энергетиков, с 18 по 24, Пожарского, со 158 по 162, 26 Бакинских Комиссаров, 28а, Одесская, 3, Волжская, 1, Коломенская, 25, Московская, 41.
Работы также пройдут в переулке Тихом, 16, и в 52 квартале, у домов 2, 10, 10а и 11.