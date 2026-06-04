В Ленинском районе Красноярска отремонтируют 15 междворовых проездов

Список адресов формируют с учетом обращений жителей. После заявки специальная комиссия выезжает на место и оценивает состояние асфальта. Затем специалисты определяют, какие участки нужно ремонтировать в первую очередь. В этом году проезды обновят на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», 48, а также на улицах Спортивная, 184, Читинская, 7, Энергетиков, с 18 по 24, Пожарского, со 158 по 162, 26 Бакинских Комиссаров, 28а, Одесская, 3, Волжская, 1, Коломенская, 25, Московская, 41.