Около 3 тысяч калужских школьников отдохнут в лагерях и санаториях

Кроме того, летом в калужских школах будет работать 51 лагерь с дневным пребыванием детей. Там отдохнут 7176 человек. В июне откроется школа для одаренных детей. Она примет 86 мотивированных учащихся 8−10-х классов. Для них будут организованы образовательные интенсивы. Также будут работать учреждения дополнительного образования — «Созвездие» и «Галактика».