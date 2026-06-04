Около 3 тысяч калужских школьников отдохнут в лагерях и санаториях

Летом в загородных лагерях и санаториях отдохнут около 3 тыс. школьников Калуги, сообщили в городской управе. Обеспечение комфортных условий для детского отдыха отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
Учащихся примут 11 учреждений. Это лагеря «Сокол», «Витязь», «Смена», «Чайка», «Ласточка», «Белка» и «Искра» в Калужской области, санатории «Зорька», «Вита» и «Шахтинский текстильщик» в Краснодарском крае и детский центр «Спутник» в Ростовской области.
Кроме того, летом в калужских школах будет работать 51 лагерь с дневным пребыванием детей. Там отдохнут 7176 человек. В июне откроется школа для одаренных детей. Она примет 86 мотивированных учащихся 8−10-х классов. Для них будут организованы образовательные интенсивы. Также будут работать учреждения дополнительного образования — «Созвездие» и «Галактика».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.