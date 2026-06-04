На Дону оглашен приговор ОПГ по нелегальному обороту 500 млн рублей

Аксайский районный суд приговорил участников преступной группы по нелегальному обороту средств Ларису Лукьянченко и Любовь Псареву к шести и четырем с половиной годам колонии общего режима соответственно. Остальным участникам назначено от двух с половиной до трех лет условно. Фигуранты обналичили более 500 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.