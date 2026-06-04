Кампус «Сириуса» построят на Васильевском острове

Беглов назвал Петербург важнейшим промышленным и научным регионом России. По его словам, центр «Сириус» поможет задействовать потенциал города для решения поставленных задач. Кампус станет моделью, которая объединит промышленность, науку и высшее образование. Там будут раскрывать таланты молодежи.