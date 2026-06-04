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Кампус «Сириуса» построят на Васильевском острове

Кампус станет моделью, которая объединит промышленность, науку и высшее образование.

Источник: Комсомольская правда

Национальный кампус технологического лидерства «Сириус» создадут на Васильевском острове. Соглашение о сотрудничестве с федеральной территорией подписали губернатор Александр Беглов и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева на Петербургском международном экономическом форуме.

Беглов назвал Петербург важнейшим промышленным и научным регионом России. По его словам, центр «Сириус» поможет задействовать потенциал города для решения поставленных задач. Кампус станет моделью, которая объединит промышленность, науку и высшее образование. Там будут раскрывать таланты молодежи.

— Именно подрастающему поколению предстоит развивать инновационную экономику и обеспечивать технологическое лидерство страны, — подчеркнул губернатор.

Петербург окажет полное содействие в создании центра. Беглов поблагодарил Шмелеву и сотрудников «Сириуса» за доверие к Петербургу и пожелал успехов в реализации этого важного для России проекта.

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