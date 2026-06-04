Власти разрешили первый этап строительства жилого района рядом с побережьем в Малиновке

Компания «СЗ Малиновка» принадлежит ООО «СЗ Куршская ривьера». Проект жилого района в Малиновке одобрили на инвестиционном совете ещё в 2022 году. На территории площадью 9,4 гектара предлагали разместить 20 жилых домов. Частью проекта является строительство банного комплекса на побережье в Зеленоградске. В мае 2026 года экспертиза одобрила документацию на первую очередь жилого квартала.