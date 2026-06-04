Курская область вошла в топ-10 по числу лидеров конкурса «Я — профессионал»

Курская область вошла в топ-10 по числу дипломантов IX сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс проводят при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в региональном министерстве образования и науки.
Всего на участие в олимпиаде зарегистрировалось рекордное количество студентов — 215 515 человек. Дипломантами стали 3606 учащихся вузов, в том числе 73 из Курской области.
«Высокая активность участников из Курской области и их уверенные результаты в олимпиаде “Я — профессионал” показывают, что вузы региона дают качественную подготовку. Дипломантов IX сезона подготовили в Курском государственном университете, Курском государственном медицинском университете, Юго-Западном государственном университете и Курском государственном аграрном университете. Их успех — это и личная победа, и сигнал для работодателей: в регионе есть перспективные кадры, способные развивать промышленность, науку и социальную сферу», — отметила руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара.
В IX сезоне олимпиада охватила 70 направлений — от «Истории и культуры России» и «Креативных индустрий» до «Искусственного интеллекта» и «Разработки беспилотных воздушных судов». Дипломанты олимпиады «Я — профессионал» смогут пройти стажировки в крупнейших компаниях и воспользоваться льготами при поступлении на следующую ступень образования, а медалисты получат денежные премии в размере до 300 тыс. рублей.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.