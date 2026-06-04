Курская область вошла в топ-10 по числу лидеров конкурса «Я — профессионал»

«Высокая активность участников из Курской области и их уверенные результаты в олимпиаде “Я — профессионал” показывают, что вузы региона дают качественную подготовку. Дипломантов IX сезона подготовили в Курском государственном университете, Курском государственном медицинском университете, Юго-Западном государственном университете и Курском государственном аграрном университете. Их успех — это и личная победа, и сигнал для работодателей: в регионе есть перспективные кадры, способные развивать промышленность, науку и социальную сферу», — отметила руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара.