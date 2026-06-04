Глава ВТБ рассказал, как лично протестировал оплату по QR-коду в Китае

Андрей Костин рассказал в кулуарах ПМЭФ-2026, что сам опробовал оплату по QR-коду, которую ВТБ запустил в Китае. «В Китае я пробовал, купил апельсин, 12 юаней списали», — сказал он журналистам.
ВТБ уже запустил оплату QR-кодом в Китае, Вьетнаме, Египте, Киргизии и Таджикистане. До конца года банк планирует расширить географию сервиса до 10 стран.
Как сообщили в пресс-службе, объем трансграничных операций по QR у ВТБ впервые превысил 1 млрд рублей. Российские туристы в 2026 году совершили более 400 тыс. оплат по QR-коду за границей на сумму 1,3 млрд рублей — рост в десятки раз к аналогичному периоду прошлого года. Средний чек составил более 3 тыс. рублей; чаще всего по QR оплачивают продукты, электронику и одежду.
В 2026 году география сервиса у банка вырастет до 10 стран, включая государства Латинской Америки; уже сейчас оплата работает в Египте, Китае и других направлениях. Лимиты: до 25 тыс. рублей за операцию в Египте, до 150 тыс. в Китае, до 350 тыс. в остальных странах (не более 500 тыс. в месяц). Операции доступны также клиентам Почта банка, недавно перешедшим в ВТБ.
В кредитной организации уточнили, что технология продолжит масштабироваться. В ближайшей перспективе — подключение новых стран и интеграция с локальными платежными системами, что окончательно закрепит QR в роли основного платежного инструмента для выездного туризма. Если в прошлом году такой способ воспринимался как экзотика, то сегодня, судя по темпу роста числа операций в десятки раз, он становится новой нормой для российского путешественника за рубежом.