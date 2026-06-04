Глава ВТБ рассказал, как лично протестировал оплату по QR-коду в Китае

В 2026 году география сервиса у банка вырастет до 10 стран, включая государства Латинской Америки; уже сейчас оплата работает в Египте, Китае и других направлениях. Лимиты: до 25 тыс. рублей за операцию в Египте, до 150 тыс. в Китае, до 350 тыс. в остальных странах (не более 500 тыс. в месяц). Операции доступны также клиентам Почта банка, недавно перешедшим в ВТБ.