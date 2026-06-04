Доля убыточных организаций в Нижегородской области увеличилась в первом квартале

Доля убыточных организаций за исключением малого и среднего бизнеса, банков, страховых компаний и госучреждений в Нижегородской области в первом квартале 2026 года составила 37,1%. В январе—марте 2025 года убыточными были 29,8% организаций, следует из материалов Нижегородстата.