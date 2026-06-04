Федеральный девелопер подписал соглашение по проекту «Кадерле» в Казани на ПМЭФ-2026

Группа компаний ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) и Банк ДОМ.РФ заключили на ПМЭФ соглашение о строительстве жилого района «Кадерле» в Казани. Объем инвестиций в один из самых масштабных комплексов в республике превысит 250 млрд рублей.
Соглашение о стратегическом партнерстве подписали владелец застройщика Николай Амосов и председатель правления банка Максим Грицкевич на Петербургском международном экономическом форуме в присутствии генерального директора банка Виталия Мутко.
Документ предусматривает строительство жилого района «Кадерле» на 27,5 тысячи жителей — крупнейшего в портфеле девелопера. Это первый проект застройщика в Казани и второй в Татарстане. На территории 124 га планируется построить 64 дома общей площадью 821 тыс. кв. м, а также создать 40 га парков и зеленых зон.
Развитие территорий и создание комфортной среды для жизни — национальные цели, которые сегодня объединяют усилия государства и бизнеса. Группа компаний девелопера демонстрирует пример успешного партнерства в этой сфере. Соглашение по проекту «Кадерле» на ПМЭФ?2026 — не просто крупная инвестиция, а сознательный шаг в рамках общей стратегии развития регионов. Компания идет вслед за государственными программами, обеспечивая не только строительство жилья, но и создание полноценной социальной и деловой инфраструктур.
Проект в Казани станет органичной частью «Восточной дуги», выполняя роль одного из новых центров столицы Татарстана. Северная часть района площадью 100 га объединит жилую, деловую и общественную функции — здесь появятся высотные дома бизнес-класса до 45 этажей. Южный кластер сформируют кварталы среднеэтажной застройки с приватными дворами без машин. Между кластерами пройдет проезд 29 — проект магистрали застройщик разрабатывает совместно с Институтом пространственного планирования Республики Татарстан.
В новом районе построят четыре школы и восемь детских садов почти на 8 тыс. мест, взрослую и детскую поликлиники, пожарное депо, культурно-досуговый центр с коворкингами и офисами, фитнес-клуб, мечеть и православный храм. Кроме того, в районе предусмотрено 45 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. Район позволит создать около 9 тыс. новых рабочих мест. Такой подход свидетельствует о стабильности бизнеса и неизменности стратегических намерений компании.
«Сегодня перед регионами стоят масштабные задачи по созданию современной городской среды, развитию жилищного строительства и повышению качества жизни граждан. Эти приоритеты последовательно обозначаются президентом России и находят отражение в государственных программах развития территорий. Этот проект — вклад в реализацию национальных целей. Участие банка в проекте подтверждает его значимость и отражает доверие к нашему опыту и подходу к строительству», — сообщил владелец группы компаний Николай Амосов.
В прошлом году девелопер заключил соглашение о строительстве ЖК. Масштабный город-курорт на 10 тыс. жителей стал катализатором качественного обновления территории между Казанью и Зеленодольском и частью программы «Большой Зеленодольск». На сегодня I и II этапы реализованы уже на 50% — первые резиденты получат ключи в 2027 году.
«Проект в Казани — один из крупнейших проектов жилой застройки, заявленных сегодня в Татарстане. Его реализация позволит создать новый современный район Казани с жильем, социальной инфраструктурой и общественными пространствами. Для банка поддержка таких масштабных проектов является одним из ключевых направлений работы. Мы готовы обеспечить комплексное финансирование строительства жилья и сопутствующей инфраструктуры, способствуя устойчивому развитию городской среды и повышению качества жизни жителей региона», — отметил Максим Грицкевич.