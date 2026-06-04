Федеральный девелопер подписал соглашение по проекту «Кадерле» в Казани на ПМЭФ-2026

Развитие территорий и создание комфортной среды для жизни — национальные цели, которые сегодня объединяют усилия государства и бизнеса. Группа компаний девелопера демонстрирует пример успешного партнерства в этой сфере. Соглашение по проекту «Кадерле» на ПМЭФ?2026 — не просто крупная инвестиция, а сознательный шаг в рамках общей стратегии развития регионов. Компания идет вслед за государственными программами, обеспечивая не только строительство жилья, но и создание полноценной социальной и деловой инфраструктур.