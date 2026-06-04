Пермские театры завоевали награды Фестиваля театров малых городов России

Сразу две награды фестиваля завоевал Березниковский драматический театр. Актриса Мария Сидорова стала лауреатом в номинации «Лучшая женская роль» за работу в спектакле «Дама с собачкой в городе Б.». А композитор Владимир Бочаров получил специальный приз Ассоциации театральных критиков «За звуковое пространство».