На благоустройство сквера в Железнодорожном выделили более 10 млн рублей

К поиску подрядчика готовится администрация Правдинского муниципального округа. Полный объём финансового обеспечения — 10 816 590 рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.