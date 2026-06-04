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На благоустройство сквера в Железнодорожном выделили более 10 млн рублей

Финансирование рассчитано на 2026 год.

На благоустройство привокзального сквера в посёлке Железнодорожный выделили более 10 млн рублей. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика готовится администрация Правдинского муниципального округа. Полный объём финансового обеспечения — 10 816 590 рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Как стало известно ранее, в Железнодорожном планируют благоустроить территорию вокруг привезённого из Черняховска паровоза и стоящей рядом водонапорной башни, в которой планировали открыть отель одного номера.