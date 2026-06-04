Опубликованы новые задания на конкурс «Наш “Пари НН”»

ИА «Время Н» публикует новые задания на конкурс «Наш “Пари НН”».
https://www.vremyan.ru/news/602819.
В этот раз мы предлагаем участникам опознать футболиста — бывшего или действующего игрока ЮФЛ — по фрагменту фото:
Игрок 2010 г. р. (U-16)Игрок 2011 г. р. (U-15)В настоящий момент этот футболист выступает за «молодежку» ФК «Пари НН».
Участникам необходимо максимально оперативно прислать правильные ответы на редакционную почту: redaktor@vremyan.ru. В письме следует указать тему «Наш “Пари НН”», ФИО и контактный телефон.
Победители этапа (первые пять человек, приславших правильные ответы) проходят в финал конкурса. Их имена будут названы в пятницу, 5 июня, в 16:00 (информация появится в новостной ленте на нашем сайте, а также в канале МАКС).
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