В Калужской области обновят участок дороги Верея — Медынь

В следующем году на всем протяжении ремонтируемого участка будет уложено двухслойное покрытие из асфальтобетона и завершено укрепление обочин. Кроме того, мастера обустроят съезды, заездные карманы для общественного транспорта, отремонтируют водопропускные трубы и нанесут новую дорожную разметку. Также для удобства жителей и гостей региона вдоль трассы установят современные остановочные павильоны.