В Калужской области обновят участок дороги Верея — Медынь

Участок региональной трассы Верея — Медынь протяженностью 12,4 км отремонтируют в Медынском округе Калужской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Работы проведут на отрезке от села Егорье до Кременского. Летом специалисты приступят к разборке дорожной одежды. На объекте уложат песчаный подстилающий слой, щебеночное основание и нижний слой асфальтобетона. До конца строительного сезона планируется привести в порядок обочины.
В следующем году на всем протяжении ремонтируемого участка будет уложено двухслойное покрытие из асфальтобетона и завершено укрепление обочин. Кроме того, мастера обустроят съезды, заездные карманы для общественного транспорта, отремонтируют водопропускные трубы и нанесут новую дорожную разметку. Также для удобства жителей и гостей региона вдоль трассы установят современные остановочные павильоны.
Отметим, трасса имеет большую социальную значимость для региона. Дорога является одной из связующих магистралей между Калужской и Московской областями. Завершение всех этапов работ позволит значительно повысить безопасность, комфорт и скорость передвижения по трассе, обеспечив надежную транспортную связь между двумя регионами.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.