Число пострадавших от укусов клещей в Ростовской области увеличилось в два раза

В больницы Ростовской области, по состоянию на 3 июня 2026 года, с укусами клещей обратились уже более 2,1 тысячи человек, 38,2% из них — дети до 14 лет. Показатель выше, чем в середине мая, когда фиксировали более тысячи подобных случаев. Эту информацию указали на сайте управления Роспотребнадзора.